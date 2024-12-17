Стал известен состав мужской и женской сборных России на третий этап Кубка Содружества

Исполком тренерского совета СБР обнародовал состав мужской и женской сборных России на третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.
Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Карим Халили.
Женщины: Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.
Третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).