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Стал известен состав мужской и женской сборных России на третий этап Кубка Содружества

Исполком тренерского совета СБР обнародовал состав мужской и женской сборных России на третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

Мужчины: Антон⁠ ⁠Бабиков, Кирилл ⁠Бажин, Алексей⁠ ⁠Вагин, Олег ⁠Домичек, Евгений Емерхонов, Роман ⁠Ерёмин, Денис Иродов, Иван ⁠Колотов, Александр Корнев, Эдуард⁠ ⁠Латыпов, Александр ⁠Логинов, Александр⁠ ⁠Поварницын, Даниил⁠ ⁠Серохвостов, Евгений Сидоров, Даниил ⁠Усов, Карим ⁠Халили.

Женщины: Анастасия⁠ ⁠Гришина, Анна⁠ ⁠Грухвина, Тамара ⁠Дербушева, Кира⁠ ⁠Дюжева, Анастасия⁠ ⁠Егорова, Анастасия ⁠Зырянова, Ирина ⁠Казакевич, Елизавета ⁠Каплина, Виктория⁠ ⁠Метеля, Кристина⁠ ⁠Резцова, Виктория ⁠Сливко, Анастасия ⁠Халили, Полина⁠ ⁠Шевнина, Анастасия ⁠Шевченко, Наталия⁠ Шевченко, Юлия⁠ ⁠Шеллер.

Третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).