Дюжева и Истамгулов победили в финале пролога на третьем этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта в рамках пролога Кубка Содружества — 2024/2025. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.

Среди мужчин лучшим стал Вадим Истамгулов. Он обошёл в финале Виктора Плицева. В борьбе за третье место сильнее оказался Даниил Усов.

Кубок Содружества. Третий этап. Чайковский. Пролог

Женщины:

Кира Дюжева. Кристина Резцова. Анна Григорьева. Светлана Миронова.

Мужчины:

Вадим Истамгулов. Виктор Плицев. Даниил Усов. Михаил Бурундуков.

Напомним, третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).