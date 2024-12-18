Дюжева и Истамгулов победили в финале пролога на третьем этапе Кубка Содружества
Биатлонистка Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта в рамках пролога Кубка Содружества — 2024/2025. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.
Среди мужчин лучшим стал Вадим Истамгулов. Он обошёл в финале Виктора Плицева. В борьбе за третье место сильнее оказался Даниил Усов.
Кубок Содружества. Третий этап. Чайковский. Пролог
Женщины:
- Кира Дюжева.
- Кристина Резцова.
- Анна Григорьева.
- Светлана Миронова.
Мужчины:
- Вадим Истамгулов.
- Виктор Плицев.
- Даниил Усов.
- Михаил Бурундуков.
Напомним, третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).
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