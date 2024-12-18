Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Дюжева и Истамгулов победили в финале пролога на третьем этапе Кубка Содружества

Дюжева и Истамгулов победили в финале пролога на третьем этапе Кубка Содружества
Комментарии

Биатлонистка Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта в рамках пролога Кубка Содружества — 2024/2025. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.

Среди мужчин лучшим стал Вадим Истамгулов. Он обошёл в финале Виктора Плицева. В борьбе за третье место сильнее оказался Даниил Усов.

Кубок Содружества. Третий этап. Чайковский. Пролог

Женщины:

  1. Кира Дюжева.
  2. Кристина Резцова.
  3. Анна Григорьева.
  4. Светлана Миронова.

Мужчины:

  1. Вадим Истамгулов.
  2. Виктор Плицев.
  3. Даниил Усов.
  4. Михаил Бурундуков.

Напомним, третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).

Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
Материалы по теме
Мощь Серохвостова и взлёт Пеклецовой: прорывы 2024 года в российских лыжах и биатлоне
Мощь Серохвостова и взлёт Пеклецовой: прорывы 2024 года в российских лыжах и биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android