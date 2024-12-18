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«Это квас». Дюжева в прологе третьего этапа Кубка Содружества вышла в необычной шапке

«Это квас». Дюжева в прологе третьего этапа Кубка Содружества вышла в необычной шапке
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Биатлонистка Кира Дюжева в прологе третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025 вышла в необычной жёлтой шапке в форме кружки.

Фото: Скриншот из трансляции

«Это квас. Мне её [шапку] подарила моя любимая болельщица Ксения в Ханты-Мансийске», — сказала Дюжева в трансляции Союза биатлонистов России.

Напомним, Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта в рамках пролога Кубка Содружества — 2024/2025. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.

Кубок Содружества. Третий этап. Чайковский. Пролог. Женщины:

  1. Кира Дюжева.
  2. Кристина Резцова.
  3. Анна Григорьева.
  4. Светлана Миронова.

Третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).

Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
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