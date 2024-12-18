«Это квас». Дюжева в прологе третьего этапа Кубка Содружества вышла в необычной шапке

Биатлонистка Кира Дюжева в прологе третьего этапа Кубка Содружества — 2024/2025 вышла в необычной жёлтой шапке в форме кружки.
Фото: Скриншот из трансляции
«Это квас. Мне её [шапку] подарила моя любимая болельщица Ксения в Ханты-Мансийске», — сказала Дюжева в трансляции Союза биатлонистов России.
Напомним, Кира Дюжева стала победительницей лыжного спринта в рамках пролога Кубка Содружества — 2024/2025. В финале она обошла Кристину Резцову. Тройку сильнейших замкнула Анна Григорьева.
Кубок Содружества. Третий этап. Чайковский. Пролог. Женщины:
- Кира Дюжева.
- Кристина Резцова.
- Анна Григорьева.
- Светлана Миронова.
Третий этап Кубка Содружества пройдёт с 20 по 22 декабря в Чайковском (Пермский край).