«Никогда не знала такой сильной команды». Симон — о женской сборной Франции

Шестикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон оценила конкуренцию в сборной Франции.

«Это здорово, что мы втроём (Симон, Лу Жанмонно и Жюстин Бреза-Буше. — Прим. «Чемпионата») добиваемся хороших результатов, а кроме того, другие девушки подгоняют нас и хотят занять наши места. У нас действительно очень, очень сильная команда, и не думаю, что кто-то из девочек выделяется больше остальных. На самом деле, мы занимаемся своим делом и просто хотим выступать и совершенствоваться.

Вижу всё это в положительном свете, потому что на девушку, которая является единственным лидером, действительно оказывается всё давление, в то время как у нас есть шанс, если мы отстаём, увидеть, как другая девушка отлично выступит. Никогда не знала такой сильной команды, мы все помогаем друг другу, и между нами существует настоящее чувство здоровой конкуренции», — приводит слова Симон Ski-Nordique.