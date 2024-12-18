Себастиан Самуэльссон раскритиковал новые правила старта в биатлоне

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон раскритиковал новое правило стартовых листов в гонках на этапах Кубка мира. Первые 15 биатлонистов в общем зачёте больше не могут выбирать стартовую группу и распределяются от стартовых номеров с 46-го по 75-й.

«Подавляющее большинство биатлонистов против всего этого. Поэтому немного неприятно осознавать, что изменения были одобрены без консультации с нами. Говорили, что эти новые правила призваны сделать наш вид спорта зрелищным, особенно с телевизионной точки зрения. Ну, я видел некоторые женские соревнования по телевидению и не думаю, что биатлонный продукт улучшился.

Так что я считаю, что это довольно бесполезное изменение. Посмотрим, как это будет развиваться в будущем, но на данный момент не вижу никаких улучшений», — приводит слова Самуэльссона Fondo Italia.