Лиза Виттоцци: делаю всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о своём самочувствии.

«Я некоторое время отсутствовала, но, как вы знаете, это были очень тяжёлые два месяца для моего здоровья. Было непросто принять решение отказаться от гонок и тем более смириться с этим, но на этот раз мне пришлось прислушаться к своему телу.

Делаю всё возможное, чтобы снова чувствовать себя хорошо и опять заниматься любимым делом. Спасибо тем, кто был рядом со мной, поддерживал и утешал меня в эти месяцы. До скорой встречи», — написала Виттоцци в социальных сетях.

Напомним, Лиза Виттоцци пропустила этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия, с 13 по 15 декабря) и не примет участия в этапе в Анси (Франция, с 19 по 22 декабря). Далее Кубок мира продолжится уже в 2025 году.