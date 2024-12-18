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«Предпочитаю победить в Ленцерхайде, очевидно». Жанмонно — об этапе КМ в Ле Гран-Борнан

«Предпочитаю победить в Ленцерхайде, очевидно». Жанмонно — об этапе КМ в Ле Гран-Борнан
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно поделилась ожиданиями от этапа Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) и заявила, что предпочла бы победить на чемпионате мира в Ленцерхайде.

«В Ле Гран-Борнан ты отдаёшь и получаешь много энергии. Это действительно особенное место, и мы все с нетерпением ждём. С точки зрения эмоций на биатлонной трассе нет ничего более напряжённого.

Это этап, который я ценю, но это не чемпионат мира. Буду рада возможности выступить там, потому что круто устраивать шоу, когда есть средства, однако для меня это не самоцель. Предпочитаю победить в Ленцерхайде, это очевидно», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazin.

Напомним, третий этап Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан пройдёт с 19 по 22 декабря.

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