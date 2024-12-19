Кубок мира по биатлону — 2024/2025: расписание 3-го этапа в Анси

С 19 по 22 декабря в Анси (Ле Гран-Борнан, Франция) пройдёт первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону, где разыграют шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

19 декабря:

16:20 — спринт, 10 км, мужчины.

20 декабря:

16:20 — спринт, 7,5 км, женщины.

21 декабря:

14:30 — гонка преследования, 12,5 км, мужчины;

16:45 — гонка преследования, 10 км, женщины.

22 декабря:

14:30 — масс-старт, 15 км, мужчины;

16:45 — масс-старт, 12,5 км, женщины.

Лидерами общего зачёта после второго этапа в австрийском Хохфильцене являются Франциска Пройс (Германия) и Йоханнес Бё (Норвегия).