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Кубок мира по биатлону, 3-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 3-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист
Эмильен Жаклен
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В четверг, 19 декабря, во французском Анси откроется третий этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований пройдёт мужской спринт. Его начало — в 16:20 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

26. Лукас Хофер (Италия).
27. Йоханнес Кюн (Германия).
32. Мартин Понсилуома (Швеция).
44. Эрик Перро (Франция).
46. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
48. Кентен Фийон Майе (Франция).
50. Томаззо Джакомель (Италия).
52. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
56. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
58. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
60. Эмильен Жаклен (Франция).
62. Филипп Наврат (Германия).
64. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
66. Фабьен Клод (Франция).
68. Йоханнес Бё (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Не началось
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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