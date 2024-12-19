Кубок мира по биатлону, 3-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

В четверг, 19 декабря, во французском Анси откроется третий этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В первый день соревнований пройдёт мужской спринт. Его начало — в 16:20 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

26. Лукас Хофер (Италия).

27. Йоханнес Кюн (Германия).

32. Мартин Понсилуома (Швеция).

44. Эрик Перро (Франция).

46. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

48. Кентен Фийон Майе (Франция).

50. Томаззо Джакомель (Италия).

52. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

56. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

58. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

60. Эмильен Жаклен (Франция).

62. Филипп Наврат (Германия).

64. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

66. Фабьен Клод (Франция).

68. Йоханнес Бё (Норвегия).