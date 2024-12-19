Кубок Содружества по биатлону, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Завтра, 20 декабря, в Чайковском (Пермский край) откроется третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.
20 декабря:
9:00 — спринт, 10 км, мужчины.
12:00 — спринт, 7,5 км, женщины.
21 декабря:
9:00 — гонка преследования, 12,5 км, мужчины;
12:00 — гонка преследования, 10 км, женщины.
22 декабря:
9:00 — масс-старт, 15 км, мужчины;
12:00 — масс-старт, 12,5 км, женщины.
Соревнования в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч».
Лидерами общего зачёта Кубка Содружества после второго этапа в Ханты-Мансийске являются Тамара Дербушева (Россия) и Антон Смольский (Беларусь). Ранее соревнования проходили в Ханты-Мансийске и Красноярске.