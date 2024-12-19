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Врачи диагностировали у Маркеты Давидовой межпозвоночную грыжу — Idnes

Врачи диагностировали у Маркеты Давидовой межпозвоночную грыжу — Idnes
Маркета Давидова
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Чешская газета Idnes сообщила о результатах обследования чешской биатлонистки Маркеты Давидовой. Врачи диагностировали у чемпионки мира межпозвоночную грыжу.

Согласно планам врачей, спортсменка может встать на лыжню уже в середине января 2025 года. Если же лечение не поможет, то лидеру сборной Чехии предстоит операция.

Напомним, о проблемах Маркеты Давидовой со спиной стало известно 16 декабря. Тогда Федерация биатлона Чехии сообщила о пропуске третьего этапа КМ-2024/2025 в Анси (Франция) спортсменкой. По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).

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