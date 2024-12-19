В IBU не стали переносить начало мужского спринта на КМ из-за дождя в Анси
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Международный союз биатлонистов (IBU) не будет переносить начало мужского спринта на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) из-за погодных условий. Об этом сообщил Nordic Magazine.
Сегодня, 19 декабря, утром в Верхней Савойе во время женской тренировки прошёл дождь. Издание отмечает, что спринт у мужчин будет проходить в непростых условиях, с учётом плохого состояния трассы.
Напомним, сегодня во французском Анси откроется третий этап КМ-2024/2025. В первый день соревнований пройдёт мужской спринт. Его начало — в 16:20 по московскому времени. Лидером общего зачёта после второго этапа в австрийском Хохфильцене является Йоханнес Бё (Норвегия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Не началось
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