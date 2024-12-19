Улдаль стал победителем спринта на 3-м этапе КМ, Йоханнес Бё проиграл ему меньше 2 секунд

23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ле Гран-Борнан. Спринт, 10 км. Мужчины:

Мартин Улдаль (Норвегия) – 23.13,5 (0 промахов) Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 1,4 (1). Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,8 (1). Филипп Хорн (Германия) +28,6 (1). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +32,2 (3). Филипп Наврат (Германия) +41,6 (1).

Отметим, что спринтерская гонка в Ле Гран-Борнан прошла в дождевых условиях.