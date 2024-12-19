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«С ума сойти!» Мартин Улдаль прокомментировал первую в карьере победу на Кубке мира

«С ума сойти!» Мартин Улдаль прокомментировал первую в карьере победу на Кубке мира
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23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8

Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

«Если честно, я удивлён. Я пока не понимаю (что чувствую) … На самом деле ожидал, что Себастиан или Йоханнес меня обойдут на последнем круге, я был не в лучшем состоянии и не чувствовал себя в безопасности.

[После финиша] я не особо смотрел в телефон, просто убежал переодеваться. А потом проверил протокол, и.… он (Йоханнес) оказался позади меня, с ума сойти! Я узнал это только через 10 минут после его финиша, потому что я был один. Это безумие!» — приводит слова Улдаля пресс-служба IBU.

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