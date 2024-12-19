Жаклен: это мой лучший результат в спринте в Ле Гран-Борнан

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал свой результат в сегодняшнем спринте на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах и занял восьмое место.

«В данный момент я и не удовлетворён и не разочарован. Я опасался этого спринта, в частности, из-за публики и того факта, что побегу во Франции. Считаю, что это мой лучший результат в спринте в Гран-Борнан. Это положительная сторона», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Напомним, победителем стал норвежец Мартин Улдаль, преодолевший дистанцию за 23.13,5. Вторым стал ещё один представитель Норвегии Йоханнес Бё (+1.4). Третье место занял швед Себастиан Самуэльссон (+10.8).