Жаклен: это мой лучший результат в спринте в Ле Гран-Борнан
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал свой результат в сегодняшнем спринте на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах и занял восьмое место.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8
«В данный момент я и не удовлетворён и не разочарован. Я опасался этого спринта, в частности, из-за публики и того факта, что побегу во Франции. Считаю, что это мой лучший результат в спринте в Гран-Борнан. Это положительная сторона», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.
Напомним, победителем стал норвежец Мартин Улдаль, преодолевший дистанцию за 23.13,5. Вторым стал ещё один представитель Норвегии Йоханнес Бё (+1.4). Третье место занял швед Себастиан Самуэльссон (+10.8).
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