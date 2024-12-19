Улдаль признался, что его сильно тошнило после финиша победного спринта в Ле Гран-Борнан

23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль признался, что его сильно тошнило после первой в карьере победы на этапе Кубка мира.

Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

«Мой живот совсем скрутило, иногда такое бывает. Я ощутил это, как только добрался до финиша. Мне было тяжело. Обычно я более разговорчив, чем сейчас», — приводит слова Улдаля NRK.