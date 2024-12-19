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Дмитрий Васильев посоветовал западным странам изучить историю Древней Руси

Дмитрий Васильев посоветовал западным странам изучить историю Древней Руси
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев уверен, что санкции, с которыми в последние годы столкнулся российский спорт и страна в частности, имеют положительную сторону.

«Главная проблема западных стран в плане политики в спорте заключается в том, что они плохо знают историю нашей страны. И тем более — историю Древней Руси и России. Они, наоборот, оказывают нам огромную услугу, не понимая, что чем жёстче они к нам относятся, тем мы сильнее становимся. И совсем по-другому происходит, если они начинают нас гладить и хвалить: мы сразу расслабляемся и становимся плюшевыми.

Так вот, чтобы мы не были плюшевыми, они (по незнанию) оказывают нам огромную услугу. Большое им за это спасибо», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Напомним, большинство российских спортсменов не принимают участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за рекомендаций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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