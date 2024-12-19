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«Ненавижу Норвегию». Самуэльссон высказался о дебютной победе Улдаля на Кубке мира

«Ненавижу Норвегию». Самуэльссон высказался о дебютной победе Улдаля на Кубке мира
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал дебютную победу 23-летнего норвежца Мартина Улдаля на Кубке мира.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8

Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Самуэльссон замкнул тройку лучших, проиграв Улдалю 10,8 секунды.

«(улыбается). Я ненавижу Норвегию. Для него это развлечение. Я не очень счастлив со своими норвежскими друзьями. Ощущение, что я против Норвегии, но так оно и есть. Я очень доволен своей гонкой. Мне кажется, я очень хорошо проявляю себя на трассе. Я чувствую себя уверенно в стрельбе лёжа, но на стойке я начинаю слишком быстро», — приводит слова Самуэльссона SVT.

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