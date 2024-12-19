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«Родилась новая звезда». Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на дебютную победу Улдаля

«Родилась новая звезда». Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на дебютную победу Улдаля
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален кратко отреагировал на дебютную победу 23-летнего соотечественника Мартина Улдаля на Кубке мира.

«Родилась новая звезда», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

Стоит отметить, что для Улдаля спринт в Анси был лишь пятой гонкой в карьере на уровне Кубка мира.

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