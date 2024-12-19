Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8
Победителем спринта в Анси стал 23-летний норвежец Мартин Улдаль. В борьбе за «Большой хрустальный глобус» он теперь идёт 11-м (181 балл).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины:
- (1) Йоханнес Бё (Норвегия) — 414 балла.
- (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 354.
- (5) Эмильен Жаклен (Франция) – 283.
- (6) Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 273.
- (3) Эррик Перро (Франция) — 263.
- Филипп Наврат (Германия) – 227.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 210.
- Эндре Стрёмсхёйм (Норвегия) – 199.
- Фабьен Клод (Франция) – 197.
- Кентен Фийон Майе (Франция) – 193.
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