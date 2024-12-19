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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-3

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан.

Победителем спринта в Анси стал 23-летний норвежец Мартин Улдаль. В борьбе за «Большой хрустальный глобус» он теперь идёт 11-м (181 балл).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины: