Фото: Гигонна вышел на пристрелку к спринту в Ле Гран-Борнан в очках для плавания

Двукратный чемпион мира в эстафетах, чемпион Европы в спринте французский биатлонист Антонен Гигонна вышел на пристрелку к спринту на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) в очках для плавания.

Гигонна тем самым решил в шутливой форме обыграть тот факт, что погода во время пристрелки была невероятно дождливой.

На сам спринт Гигонна вышел в обычных лыжных очках. Антонен допустил два промаха на стойке и финишировал 27-м с отставанием от лидера на 1.25,9. Победителем гонки стал 23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль (это его первая победа на таком уровне). Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.