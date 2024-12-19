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Фото: Гигонна вышел на пристрелку к спринту в Ле Гран-Борнан в очках для плавания

Фото: Гигонна вышел на пристрелку к спринту в Ле Гран-Борнан в очках для плавания
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Двукратный чемпион мира в эстафетах, чемпион Европы в спринте французский биатлонист Антонен Гигонна вышел на пристрелку к спринту на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция) в очках для плавания.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8

Гигонна тем самым решил в шутливой форме обыграть тот факт, что погода во время пристрелки была невероятно дождливой.

На сам спринт Гигонна вышел в обычных лыжных очках. Антонен допустил два промаха на стойке и финишировал 27-м с отставанием от лидера на 1.25,9. Победителем гонки стал 23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль (это его первая победа на таком уровне). Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул швед Себастиан Самуэльссон.

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