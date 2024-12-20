Зачёт спринтов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует, Самуэльссон идёт вторым

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё возглавляет зачёт Кубка мира — 2024/2025 по программе спринтов после данной дисциплины на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). Младший Бё занял в прошедшем спринте второе место, победителем спринта в Анси стал 23-летний норвежец Мартин Улдаль.

Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины: