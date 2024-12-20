Зачёт спринтов Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё лидирует, Самуэльссон идёт вторым
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё возглавляет зачёт Кубка мира — 2024/2025 по программе спринтов после данной дисциплины на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция). Младший Бё занял в прошедшем спринте второе место, победителем спринта в Анси стал 23-летний норвежец Мартин Улдаль.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 10 км Спринт
19 декабря 2024, четверг. 16:20 МСК
Окончено
1
Мартин Улдаль
Норвегия
23:13.5
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+1.4
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+10.8
Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 19 декабря. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 215 баллов.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 185.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 159.
- Эмильен Жаклен (Франция) – 154.
- Филипп Наврат (Германия) – 147.
- Мартин Улдаль (Норвегия) – 131.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 115.
- Кэмпбелл Райт (США) – 108.
- Фабьен Клод (Франция) – 103.
- Эрик Перро (Франция) – 99.
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