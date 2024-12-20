Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

20 декабря в Чайковском стартует третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Его откроет мужской спринт, он начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», она начнётся в 09:00 мск.
Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:
5. Александр Корнев;
8. Ильназ Мухамедзянов;
11. Даниил Серохвостов;
12. Антон Бабиков;
14. Василий Томшин;
15. Пётр Пащенко;
16. Александр Логинов;
19. Эдуард Латыпов;
25. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
26. Кирилл Стрельцов;
28. Антон Смольский (Беларусь) — лидер общего зачёта КС;
29. Александр Поварницын;
34. Никита Поршнев;
37. Максим Воробей (Беларусь);
41. Кирилл Бажин;
54. Карим Халили.
Полностью со стартовым листом можно ознакомиться здесь.