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Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

20 декабря в Чайковском стартует третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Его откроет мужской спринт, он начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», она начнётся в 09:00 мск.

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:

5. Александр Корнев;

8. Ильназ Мухамедзянов;

11. Даниил Серохвостов;

12. Антон Бабиков;

14. Василий Томшин;

15. Пётр Пащенко;

16. Александр Логинов;

19. Эдуард Латыпов;

25. Дмитрий Лазовский (Беларусь);

26. Кирилл Стрельцов;

28. Антон Смольский (Беларусь) — лидер общего зачёта КС;

29. Александр Поварницын;

34. Никита Поршнев;

37. Максим Воробей (Беларусь);

41. Кирилл Бажин;

54. Карим Халили.

Полностью со стартовым листом можно ознакомиться здесь.