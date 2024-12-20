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Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
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20 декабря в Чайковском стартует третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Его откроет мужской спринт, он начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», она начнётся в 09:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2024, пятница. 09:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:

5. Александр Корнев;
8. Ильназ Мухамедзянов;
11. Даниил Серохвостов;
12. Антон Бабиков;
14. Василий Томшин;
15. Пётр Пащенко;
16. Александр Логинов;
19. Эдуард Латыпов;
25. Дмитрий Лазовский (Беларусь);
26. Кирилл Стрельцов;
28. Антон Смольский (Беларусь) — лидер общего зачёта КС;
29. Александр Поварницын;
34. Никита Поршнев;
37. Максим Воробей (Беларусь);
41. Кирилл Бажин;
54. Карим Халили.

Полностью со стартовым листом можно ознакомиться здесь.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025. Мужчины
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