Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

20 декабря в Чайковском (Пермский край) стартует третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Его второй гонкой станет женский спринт, который начнётся в 12:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», она начнётся в 12:00 мск.
Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:
17. Анастасия Гришина.
18. Анастасия Шевченко.
21. Ирина Казакевич.
27. Наталия Шевченко.
29. Анастасия Халили.
31. Динара Смольская (Беларусь).
33. Кристина Резцова.
35. Тамара Дербушева — лидер общего зачёта КС.
40. Виктория Сливко.
42. Юлия Шеллер.
Полностью со стартовым листом можно ознакомиться здесь.
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