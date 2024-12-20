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Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

20 декабря в Чайковском (Пермский край) стартует третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Его второй гонкой станет женский спринт, который начнётся в 12:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», она начнётся в 12:00 мск.

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:

17. Анастасия Гришина.

18. Анастасия Шевченко.

21. Ирина Казакевич.

27. Наталия Шевченко.

29. Анастасия Халили.

31. Динара Смольская (Беларусь).

33. Кристина Резцова.

35. Тамара Дербушева — лидер общего зачёта КС.

40. Виктория Сливко.

42. Юлия Шеллер.

Полностью со стартовым листом можно ознакомиться здесь.

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