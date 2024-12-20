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Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист
Франциска Пройс
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20 декабря во французском Ле Гран-Борнан продолжится третий этап Кубка мира – 2024/2025 по биатлону. В программе соревнований заявлен женский спринт на 7,5 км. Его начало — в 16:20 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Женщины, спринт 7,5 км. Стартовый лист:

16. Лена Хекки (Швейцария).
20. Селина Гротиан (Германия).
22. Софи Шово (Франция).
23. Анамария Лампич (Словения).
42. Суви Минккинен (Финляндия).
44. Эльвира Эберг (Швеция).
46. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
48. Жулия Симон (Франция).
50. Доротея Вирер (Италия).
52. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
54. Франциска Пройс (Германия).
60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
62. Лу Жанмонно (Франция).
64. Элла Хальварссон (Швеция).
66. Ванесса Фойгт (Германия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
20 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Не началось
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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