Кубок мира по биатлону, 3-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, стартовый лист

20 декабря во французском Ле Гран-Борнан продолжится третий этап Кубка мира – 2024/2025 по биатлону. В программе соревнований заявлен женский спринт на 7,5 км. Его начало — в 16:20 по московскому времени.

Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Женщины, спринт 7,5 км. Стартовый лист:

16. Лена Хекки (Швейцария).

20. Селина Гротиан (Германия).

22. Софи Шово (Франция).

23. Анамария Лампич (Словения).

42. Суви Минккинен (Финляндия).

44. Эльвира Эберг (Швеция).

46. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

48. Жулия Симон (Франция).

50. Доротея Вирер (Италия).

52. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

54. Франциска Пройс (Германия).

60. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

62. Лу Жанмонно (Франция).

64. Элла Хальварссон (Швеция).

66. Ванесса Фойгт (Германия).