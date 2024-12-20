Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском

Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском
Эдуард Латыпов
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он провёл гонку без единой ошибки на стрельбе.

Серебро же завоевал Даниил Серохвостов, который проиграл лидеру 20,3 секунды и допустил две осечки на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул Александр Корнев (+23,5 и один промах).

Лидер общего зачёта соревнований белорус Антон Смольский занял 12-е место на финише.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.24,7 (ноль промахов).
2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 20,3 (2).
3. Александр Корнев (Россия) +23,5 (1).
4. Алексей Вагин (Россия) +48,4 (1).
5. Александр Логинов (Россия) +52,0 (2).
6. Евгений Сидоров (Россия) +52,4 (1).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2024, пятница. 09:30 МСК
Идёт
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:24.7
2
Даниил Серохвостов
Россия
+20.3
3
Александр Корнев
Россия
+23.5
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025
Материалы по теме
Мощь Серохвостова и взлёт Пеклецовой: прорывы 2024 года в российских лыжах и биатлоне
Мощь Серохвостова и взлёт Пеклецовой: прорывы 2024 года в российских лыжах и биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android