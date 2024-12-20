Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском

Россиянин Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он провёл гонку без единой ошибки на стрельбе.
Серебро же завоевал Даниил Серохвостов, который проиграл лидеру 20,3 секунды и допустил две осечки на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул Александр Корнев (+23,5 и один промах).
Лидер общего зачёта соревнований белорус Антон Смольский занял 12-е место на финише.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.24,7 (ноль промахов).
2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 20,3 (2).
3. Александр Корнев (Россия) +23,5 (1).
4. Алексей Вагин (Россия) +48,4 (1).
5. Александр Логинов (Россия) +52,0 (2).
6. Евгений Сидоров (Россия) +52,4 (1).