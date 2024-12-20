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Эдуард Латыпов выиграл спринт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском

Россиянин Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он провёл гонку без единой ошибки на стрельбе.

Серебро же завоевал Даниил Серохвостов, который проиграл лидеру 20,3 секунды и допустил две осечки на огневых рубежах. Тройку призёров замкнул Александр Корнев (+23,5 и один промах).

Лидер общего зачёта соревнований белорус Антон Смольский занял 12-е место на финише.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.24,7 (ноль промахов).

2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 20,3 (2).

3. Александр Корнев (Россия) +23,5 (1).

4. Алексей Вагин (Россия) +48,4 (1).

5. Александр Логинов (Россия) +52,0 (2).

6. Евгений Сидоров (Россия) +52,4 (1).