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Антон Смольский сохранил лидерство в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй

Антон Смольский сохранил лидерство в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй
Антон Смольский
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Белорусский биатлонист Антон Смольский сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В его активе 718 очков.

На второе место поднялся лидер сборной России Эдуард Латыпов. Благодаря победе в спринте ему удалось сократить отрыв от Смольского до 20 очков (698). На третьем месте расположился Карим Халили (651).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 718 очков.
2. Эдуард Латыпов (Россия) — 698.
3. Карим Халили (Россия) — 651.
4. Кирилл Бажин (Россия) — 620.
5. Александр Корнев (Россия) — 613.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025
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