Антон Смольский сохранил лидерство в общем зачёте Кубка Содружества, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский сохранил лидирующую позицию в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В его активе 718 очков.

На второе место поднялся лидер сборной России Эдуард Латыпов. Благодаря победе в спринте ему удалось сократить отрыв от Смольского до 20 очков (698). На третьем месте расположился Карим Халили (651).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 718 очков.

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 698.

3. Карим Халили (Россия) — 651.

4. Кирилл Бажин (Россия) — 620.

5. Александр Корнев (Россия) — 613.