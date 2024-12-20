«Серохвостов в вольготном положении». Корнев подвёл итоги спринта на Кубке Содружества

Российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал третий результат в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 в Чайковском. Он проиграл лидеру 23,5 секунды, допустив один промах.
«Рад тому, что справился со стрельбой. Очень много изменений последние две недели проводил, с головой работал, пытался понять, в чём причина и где я могу собрать себя в единое целое, потому что на тренировках всё получается, на соревнованиях не совсем.
В Ижевске бежал все гонки, тяжело. Наверное, Даниил Серохвостов в вольготном положении находится, потому что там он отдыхал. Но мы выходим бороться, и бороться всегда за первое место. Моё ли место Чайковский? Нет, везде можно выигрывать, просто нужно подсобраться, и всё получится», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.
Третий этап Кубка Содружества в Чайковском завершится в воскресенье, 22 декабря.
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