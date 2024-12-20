Эдуард Латыпов упрочил лидерство в зачёте спринтерских гонок на Кубке Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов упрочил лидерство в зачёте спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. После спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край) спортсмен имеет в активе 332 очка.

Второе место занял Даниил Серохвостов (300 очков), а на третьей позиции расположился Антон Смольский (290).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 332 очка.

2. Даниил Серохвостов (Россия) — 300.

3. Антон Смольский (Беларусь) — 290.

4. Александр Корнев (Россия) — 274.

5. Карим Халили (Россия) — 263.

6. Евгений Сидоров (Россия) — 249.