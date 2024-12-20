Фото: бывший российский биатлонист Магазеев вышел на старт гонки Кубка мира в куртке

Бывший российский, а ныне молдавский биатлонист Павел Магазеев вышел на старт спринта на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в куртке. Вероятнее всего, причиной этого послужила дождливая погода, которая была 19 декабря в месте проведения соревнований — французском Анси.

Магазеев показал 99-й результат на финише, проиграв лидеру 5 минут и 31 секунду. На счету молдаванина три промаха на рубеже из положения лёжа.

Биатлонисту 36 лет. С 2018 года Павел Магазеев выступает под флагом Молдавии. Его лучшим результатом на Кубке мира является 18-е место в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде (сезон-2023/2024).