Лазовский — об 11-м месте в спринте Кубка Содружества: тяжёлая гонка в плане скольжения

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал непопадание в топ-10 спринтерской гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 в Чайковском. Он стал лучшим из белорусов в финишном протоколе.

— Тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно. Трасса достаточно тяжёлая в плане скольжения. Вроде бы на спусках хорошо, но из-за того, что снег такой перемёрзший, достаточно непросто работать в подъём.

— Почему решили в этом году пропустить «Ижевскую винтовку»?

— До Нового года это уже получался как пятый этап в сезоне. Достаточно большое количество уже гонок, получается. Если проводить параллель с Кубком мира, то там можно, по-моему, пробежать за сезон всего 32 или 34 гонки, из которых личных – 28. А у нас до Нового года получилось бы 17 гонок.

— Пропуск «Ижевской винтовки» вам помог сегодня?

— Сложно пока сказать. Надо проанализировать, подумать. Я не первый и не в тройке, значит, не совсем помогло, — передаёт слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.