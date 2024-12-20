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Лазовский — об 11-м месте в спринте Кубка Содружества: тяжёлая гонка в плане скольжения

Лазовский — об 11-м месте в спринте Кубка Содружества: тяжёлая гонка в плане скольжения
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал непопадание в топ-10 спринтерской гонки на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 в Чайковском. Он стал лучшим из белорусов в финишном протоколе.

— Тяжёлая гонка, непростые погодные условия, холодно. Трасса достаточно тяжёлая в плане скольжения. Вроде бы на спусках хорошо, но из-за того, что снег такой перемёрзший, достаточно непросто работать в подъём.

— Почему решили в этом году пропустить «Ижевскую винтовку»?
 — До Нового года это уже получался как пятый этап в сезоне. Достаточно большое количество уже гонок, получается. Если проводить параллель с Кубком мира, то там можно, по-моему, пробежать за сезон всего 32 или 34 гонки, из которых личных – 28. А у нас до Нового года получилось бы 17 гонок.

— Пропуск «Ижевской винтовки» вам помог сегодня?
— Сложно пока сказать. Надо проанализировать, подумать. Я не первый и не в тройке, значит, не совсем помогло, — передаёт слова Лазовского корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2024, пятница. 09:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:24.7
2
Даниил Серохвостов
Россия
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3
Александр Корнев
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+23.5
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