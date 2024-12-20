Даниил Серохвостов рассказал, что изменил отношение к своему здоровью

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал об изменениях в отношении к своему здоровью в сезоне-2024/2025. Спортсмен уже завоевал четыре золотые медали в личных гонках.

— В прошлом году у вас были большие проблемы с иммунитетом, постоянно болели. Удалось решить эти трудности?

— Ну, в том году меня заражали в перёлетах, где-то в переездах. В этом году поменьше переездов и перелётов, плюс я чуть-чуть по-другому начал относиться к здоровью. Но я работаю с тем же иммунологом уже третий год, так что это дало свои плоды, — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.

Сегодня, 20 декабря, он стал третьим в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Чайковском.