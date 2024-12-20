Анастасия Халили завоевала золото в спринте на этапе Кубке Содружества в Чайковском
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Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она провела гонку без единой ошибки на стрельбе.
Серебро же завоевала Виктория Сливко, которая проиграла лидеру 18,9 секунды и допустила одну осечку на огневых рубежах. Тройку призёров замкнула Полина Плюснина (+26,0 и ни одного промаха).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 7,5 км. Женщины:
1. Анастасия Халили (Россия) — 20.55,3 (один промах).
2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 18,9 (1).
3. Полина Плюснина (Россия) +26,0 (0).
4. Анна Сола (Беларусь) +28,7 (3).
5. Ирина Казакевич (Россия) +41,6 (2).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
20 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
20:55.3
2
Виктория Сливко
Россия
+18.9
3
Полина Плюснина
Россия
+26.0
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