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Анастасия Халили завоевала золото в спринте на этапе Кубке Содружества в Чайковском

Россиянка Анастасия Халили стала победительницей спринтерской гонки в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она провела гонку без единой ошибки на стрельбе.

Серебро же завоевала Виктория Сливко, которая проиграла лидеру 18,9 секунды и допустила одну осечку на огневых рубежах. Тройку призёров замкнула Полина Плюснина (+26,0 и ни одного промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Анастасия Халили (Россия) — 20.55,3 (один промах).

2. Виктория Сливко (Россия) — отставание 18,9 (1).

3. Полина Плюснина (Россия) +26,0 (0).

4. Анна Сола (Беларусь) +28,7 (3).

5. Ирина Казакевич (Россия) +41,6 (2).