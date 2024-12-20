«Непростая гонка». Анастасия Халили — о победе в спринте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили оценила свою физическую форму после победы в спринте на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону.
— Рада победе, эта гонка далась мне нелегко. Было непростое состояние. К сожалению, я пропускала этап в Ижевске по состоянию здоровья. Немножко переболела после переезда из Ханты-Мансийска, поэтому сегодня гонка была не очень простой для меня.
— В Чайковском сейчас холодно. Вам легче бежать по такой погоде или наоборот?
— Наверное, сейчас никому не легче. Сразу становится тугое скольжение. Мне кажется, здесь достаточно сложная трасса: затяжные пологие подъёмы, где приходится много работать. Ну, не сказать, что такой прям сильный мороз, бежалось, в принципе, комфортно, — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.
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