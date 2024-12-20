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Виктория Сливко возглавила общий зачёт Кубка Содружества, Дербушева отстаёт на семь очков

Виктория Сливко возглавила общий зачёт Кубка Содружества, Дербушева отстаёт на семь очков
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка Виктория Сливко возглавила общий зачёт Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край). В её активе 717 очков.

На второе место оказалась Тамара Дербушева. Она отстаёт от лидера на семь очков (всего — 710). На третьем месте расположилась Ирина Казакевич (655).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 717 очков.
2. Тамара Дербушева (Россия) — 710.
3. Ирина Казакевич (Россия) — 655.
4. Анастасия Халили (Россия) — 654.
5. Динара Смольская (Беларусь) — 653.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025

Напомним, спринт на третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском выиграла Анастасия Халили.

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