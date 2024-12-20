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Тамара Дербушева осталась лидером зачёта спринтерских гонок на Кубке Содружества

Тамара Дербушева осталась лидером зачёта спринтерских гонок на Кубке Содружества
Тамара Дербушева
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева осталась лидером зачёта спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. После спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край) спортсменка имеет в активе 326 очков.

Второе место заняла Виктория Сливко (288 очков), а на третьей позиции расположилась Анастасия Шевченко (286).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:

1. Тамара Дербушева (Россия) — 326 очков.
2. Виктория Сливко (Россия) — 288.
3. Анастасия Шевченко (Россия) — 286.
4. Ирина Казакевич (Россия) — 282.
5. Кристина Резцова (Россия) — 278.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025
Календарь Кубка Содружества - 2024/2025

Отметим, что лидером общёго зачёта соревнований стала Виктория Сливко.

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