Тамара Дербушева осталась лидером зачёта спринтерских гонок на Кубке Содружества

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Российская биатлонистка Тамара Дербушева осталась лидером зачёта спринтерских гонок Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. После спринта на третьем этапе в Чайковском (Пермский край) спортсменка имеет в активе 326 очков.

Второе место заняла Виктория Сливко (288 очков), а на третьей позиции расположилась Анастасия Шевченко (286).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт спринтерских гонок. Женщины:

1. Тамара Дербушева (Россия) — 326 очков.

2. Виктория Сливко (Россия) — 288.

3. Анастасия Шевченко (Россия) — 286.

4. Ирина Казакевич (Россия) — 282.

5. Кристина Резцова (Россия) — 278.

Отметим, что лидером общёго зачёта соревнований стала Виктория Сливко.