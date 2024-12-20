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Бреза-Буше призналась, что расплакалась после финиша победного спринта в Ле Гран-Борнан

Бреза-Буше призналась, что расплакалась после финиша победного спринта в Ле Гран-Борнан
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше призналась, что испытывает особенные эмоции от победы в спринте на третьем этапе Кубка мира – 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
20 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
21:19.2
2
Франциска Пройс
Германия
+1.4
3
Анамария Лампич
Словения
+13.7

«Мне нужно было быть смелее на стрельбище, и я смогла это сделать. После Хохфильцена я провела несколько дней дома, и это помогло мне проветрить голову. Всегда хорошо возвращаться домой, потому что ты не только снова видишь своих близких, но и получаешь возможность перезагрузиться.

После финиша у меня на глазах были слёзы, что нечасто случается после гонки, я очень довольна результатом и тем, как всё прошло», — приводит слова Бреза-Буше Ski-Nordique.

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