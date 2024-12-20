Лампич эмоционально прокомментировала первый в карьере подиум на КМ по биатлону

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич, в 2022 году перешедшая в биатлон, прокомментировала первый в карьере подиум на этапе Кубка мира по биатлону.
Это произошло на третьем этапе КМ-2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция). Лампич стала третьей в спринте. Словенка допустила два промаха на стойке и отстала от победительницы гонки на 13,7 секунды.
«Наконец-то летняя работа окупилась. Я очень счастлива. Я знала, что сделала несколько шагов вперёд по сравнению с прошлым годом… Для меня эта бронза как золото, как победа… Когда я финишировала, я знала, что обошла многих девушек, однако считала, что, возможно, этого хватит для 10-го места, но точно не для третьего», — приводит слова Лампич пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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