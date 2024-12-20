«Завтра иду охотиться на буйвола». Серохвостов поделился настроем на пасьют в Чайковском
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25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях пост перед выступлением в гонке преследования на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025, который проходит в Чайковском.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2024, пятница. 09:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:24.7
2
Даниил Серохвостов
Россия
+20.3
3
Александр Корнев
Россия
+23.5
Сегодня, 20 декабря, в рамках этапа прошёл спринт, где Серохвостов стал вторым. Победу одержал трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.
«Завтра иду охотиться на буйвола», — написал Серохвостов в своём телеграм-канале. Дело в том, что Буйвол — общеизвестное прозвище Латыпова.
Серохвостов возьмёт старт в пасьюте через 20,3 секунды после Латыпова. Гонка начнётся в 9:30 мск.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Не началось
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