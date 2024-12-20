«Завтра иду охотиться на буйвола». Серохвостов поделился настроем на пасьют в Чайковском

25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях пост перед выступлением в гонке преследования на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025, который проходит в Чайковском.

Сегодня, 20 декабря, в рамках этапа прошёл спринт, где Серохвостов стал вторым. Победу одержал трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.

«Завтра иду охотиться на буйвола», — написал Серохвостов в своём телеграм-канале. Дело в том, что Буйвол — общеизвестное прозвище Латыпова.

Серохвостов возьмёт старт в пасьюте через 20,3 секунды после Латыпова. Гонка начнётся в 9:30 мск.