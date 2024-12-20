Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс упрочила лидерство, Жанмонно — вторая

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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира 2015 года в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 20 декабря. Женщины:

1. Франциска Пройс (Германия) – 400 очков;

2. Лу Жанмонно (Франция) – 302;

3. Эльвира Эберг (Швеция) – 292;

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 242;

5. Маркета Давидова (Чехия) – 223;

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 223;

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 217;

8. Элла Хальварссон (Швеция) – 207;

9. Жулия Симон (Франция) – 195;

10. Каролин Оффигстад Кноттен – 171.