Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Франциска Пройс упрочила лидерство, Жанмонно — вторая
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира 2015 года в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
20 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
21:19.2
2
Франциска Пройс
Германия
+1.4
3
Анамария Лампич
Словения
+13.7
Общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 20 декабря. Женщины:
1. Франциска Пройс (Германия) – 400 очков;
2. Лу Жанмонно (Франция) – 302;
3. Эльвира Эберг (Швеция) – 292;
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 242;
5. Маркета Давидова (Чехия) – 223;
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 223;
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 217;
8. Элла Хальварссон (Швеция) – 207;
9. Жулия Симон (Франция) – 195;
10. Каролин Оффигстад Кноттен – 171.
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