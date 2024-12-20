«Нет смысла зарываться глубже». Стрёмсхейма сняли с этапа в Анси после провала в спринте

27-летний норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм не примет участия в пасьюте и масс-старте третьего этапа Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Стрёмсхейм, ставший в спринте 55-м, отправится домой, в Норвегию.

— В его случае всё работает не на 100% оптимально. Сейчас мы уйдём на рождественские каникулы и проведём несколько тестов, чтобы понять, всё ли в порядке. Он не чувствует, что его тело реагирует на нагрузку правильно.

— После спринта Стрёмсхейм сказал, что не собирается возвращаться домой. Почему он изменил решение?

— Так всегда бывает, когда спрашиваешь кого-то сразу… Хорошо бы немного подумать. Что с него взять, если он не выступает оптимально? Нет смысла проводить ещё несколько гонок и зарываться ещё глубже, — приводит слова спортивного директора сборной Норвегии Пера Арне Ботнана NRK.

Отметим, что Стрёмсхейм начал сезон с победы в индивидуальной гонке в Контиолахти и даже ненадолго становился лидером общего зачёта КМ. Однако сейчас он опустился на восьмое место таблицы.