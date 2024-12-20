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Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Лампич идёт на шестом месте

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Лампич идёт на шестом месте
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира 2015 года в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция).

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Женщины. Спринт 7.5 км
20 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
20:55.3
2
Виктория Сливко
Россия
+18.9
3
Полина Плюснина
Россия
+26.0

Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 20 декабря. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) – 220 очков;
  2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 162;
  3. Маркета Давидова (Чехия) – 131;
  4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) – 115;
  5. Суви Минккинен (Финляндия) – 115;
  6. Анамария Лампич (Словения) – 102;
  7. Эльвира Эберг (Швеция) – 100;
  8. Селина Гротиан (Германия) – 100;
  9. Лу Жанмонно (Франция) – 85;
  10. Доротея Вирер (Италия) – 85.
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