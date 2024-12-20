Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Лампич идёт на шестом месте

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира 2015 года в эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс упрочила своё лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2024/2025 после серебра в спринте на третьем этапе в Ле Гран-Борнан (Франция).

Спринтерский зачёт Кубка мира по биатлону — 2024/2025 на 20 декабря. Женщины: