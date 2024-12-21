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Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть

Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть
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21 декабря в Чайковском пройдёт мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. Она начнётся в 9:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», она начнётся в 9:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Не началось

Напомним, в пасьюте биатлонисты отправляются на трассу за победителем спринта согласно своим отставаниям в прошедшей гонке.

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Пасьют, 12,5 км. Мужчины. Стартовый лист:

1. Эдуард Латыпов
2. Даниил Серохвостов +0,20
3. Александр Корнев +0,24
4. Алексей Вагин +0,48
5. Александр Логинов +0,52
6. Евгений Сидоров +0,52
7. Кирилл Бажин +0,57
8. Виктор Плицев +1,10
9. Рустам Каюмов +1,12
10. Евгений Емерхонов +1,15
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1,16
12. Антон Смольский (Беларусь) +1,18.

Общий зачёт Кубка Содружества - 2024/2025. Мужчины
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