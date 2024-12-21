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Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества

Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах.

Серебро завоевал Александр Корнев, который проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины: