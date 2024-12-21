Даниил Серохвостов победил в гонке преследования на третьем этапе Кубка Содружества
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Россиянин Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
35:20.2
2
Александр Корнев
Россия
+17.0
3
Эдуард Латыпов
Россия
+18.7
Серебро завоевал Александр Корнев, который проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:
- Даниил Серохвостов (Россия) - 35.20,2 (5 промахов).
- Александр Корнев (Россия) — отставание 17,0 (6).
- Эдуард Латыпов (Россия) +18,7 (7).
- Антон Смольский (Беларусь) +33,1 (3).
- Рустам Каюмов (Россия) +41,8 (2).
- Александр Логинов (Россия) +59,5 (6).
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