Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 3-м этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошёл после столкновения с россиянином Евгением Емерхоновым.

Тренер белорусской команды оперативно отреагировал на ситуацию и предоставил Лазовскому запасную лыжу. Спортсмен продолжил соревнования.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Лазовский накануне занял 11-е место в спринтерской гонке, не допустив ни одного промаха в рамках этапа в Чайковском, став лучшим белорусским биатлонистом в финишном протоколе. Победителем спринта стал россиянин Эдуард Латыпов.