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Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 3-м этапе Кубка Содружества

Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 3-м этапе Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский потерял лыжу в гонке преследования на 12,5 км в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Чайковском (Пермский край). Инцидент произошёл после столкновения с россиянином Евгением Емерхоновым.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
35:20.2
2
Александр Корнев
Россия
+17.0
3
Эдуард Латыпов
Россия
+18.7

Тренер белорусской команды оперативно отреагировал на ситуацию и предоставил Лазовскому запасную лыжу. Спортсмен продолжил соревнования.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, Лазовский накануне занял 11-е место в спринтерской гонке, не допустив ни одного промаха в рамках этапа в Чайковском, став лучшим белорусским биатлонистом в финишном протоколе. Победителем спринта стал россиянин Эдуард Латыпов.

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