«Были качели. Сзади поджимали белорусы». Корнев — о пасьюте на 3-м этапе Кубка Содружества

Россиянин Александр Корнев подвёл итоги гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону, в которой он занял второе место.

«На первой стрельбе просто не среагировали на ветер. Не было далёких промахов, всё было на габаритах. Мы втроём плохо сориентировались по ветру и не смогли отработать качественно.

Гонку оценю хорошо, но можно было бы и лучше, если бы справился со стрельбой. По стрельбе поставил бы себе троечку. Так нельзя стрелять, если мы хотим выходить на международный уровень.

Сегодня гонка была как качели. Сзади поджимали белорусы, они сегодня были молодцы. Думаю, в масс-старте они будут бороться за топ-1. Они злые из-за того, что в спринте не вышло и тут далеко стартовали. В масс-старте будет горячо и тяжело.

Будет ли первое место завтра? Да, будем бороться», — сказал Корнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.

Победителем пасьюта стал Даниил Серохвостов, преодолевший дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Корнев проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).