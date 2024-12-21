«Охота удалась». Серохвостов опубликовал пост по итогам пасьюта в Чайковском

25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях пост по итогам выступления в гонке преследования на третьем этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025, который проходит в Чайковском.

«Охота удалась», — написал Серохвостов в своём телеграм-канале и добавил эмодзи ниндзя и буйвола.

Ранее спортсмен поделился настроем на гонку, заявив, что идёт охотиться на буйвола. Дело в том, что Буйвол — общеизвестное прозвище Эдуарда Латыпова.

В гонке преследования Серохвостов занял первое место. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Эдуард Латыпов стал третьим (+18,7 и семь промахов).