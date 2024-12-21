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«Соперники сами дали мне шанс». Серохвостов — о победе в пасьюте на Кубке Содружества

«Соперники сами дали мне шанс». Серохвостов — о победе в пасьюте на Кубке Содружества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов, ставший победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, подвёл итоги пасьюта.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
21 декабря 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
35:20.2
2
Александр Корнев
Россия
+17.0
3
Эдуард Латыпов
Россия
+18.7

«Соперники сами дали мне шанс выиграть. Это не показательная гонка. Когда шёл один по дистанции, думал, что нужно продолжать работать, не давать соперникам шанс», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Занявший второе место Александр Корнев проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).

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