«Соперники сами дали мне шанс». Серохвостов — о победе в пасьюте на Кубке Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, ставший победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, подвёл итоги пасьюта.

«Соперники сами дали мне шанс выиграть. Это не показательная гонка. Когда шёл один по дистанции, думал, что нужно продолжать работать, не давать соперникам шанс», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Занявший второе место Александр Корнев проиграл лидеру 17,0 секунды и допустил шесть осечек на стрельбище. Тройку призёров замкнул победитель спринта Эдуард Латыпов (+18,7 и семь промахов).