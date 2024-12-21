Эдуард Латыпов назвал причины семи промахов в пасьюте на 3-м этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свою стрельбу в гонке преследования в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Спортсмен допустил семь промахов на четырёх огневых рубежах и с отставанием в 18,7 секунды занял третье место в пасьюте.
— Почему так получилось со стрельбой сегодня?
— Усталость и тяжёлые погодные условия. Нет концентрации, приходится выдавливать. Вроде стреляешь контролируемо, а по факту получается промах. Было тяжело, полностью выкладываешься на гонках без какого‑либо запаса. На завтра силы какие‑то остались. Не было никакого ментального выгорания, такое состояние, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Победителем пасьюта стал Даниил Серохвостов, преодолевший дистанцию 12,5 км за 35.20,2, допустив пять промахов на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал Александр Корнев (+17,0, шесть промахов).
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