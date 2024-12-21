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«Испортила две гонки в одной». Жанмонно — о 35-м месте в спринте на КМ в Ле Гран-Борнан

«Испортила две гонки в одной». Жанмонно — о 35-м месте в спринте на КМ в Ле Гран-Борнан
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Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно высказалась о своём результате в спринте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).

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Женщины. Спринт 7.5 км
20 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
20:55.3
2
Виктория Сливко
Россия
+18.9
3
Полина Плюснина
Россия
+26.0

«Чувствую себя так же, как в Хохфильцене во время эстафеты, не могу этого понять. За винтовкой, меня не трясёт, я спокойна, и есть что-то, что заставляет меня… Обычно могу сконцентрироваться, как только выхожу на рубеж, а здесь просто хотела выстроить их вместе. Не знаю, зачем мне это нужно, просто меня это раздражает. Застряла в чём-то, чего не следует делать, хотя у меня есть привычка уходить, когда это не работает.

Мне сегодня было трудно расслабиться, была в сильном стрессе, как, думаю, редко случалось. Однако хотела быть уверена, что это принесёт мне пользу в будущем, что смогу извлечь из этого уроки. Но сегодня это не так, извините, испортила две гонки в одной, вот и всё, я раздосадована», — приводит слова Жанмонно Biathlonlive.

Напомним, Лу Жанмонно в спринте в Ле Гран-Борнан заняла 35-е место. Победительницей стала её соотечественница Жюстин Бреза-Буше.

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