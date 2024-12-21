«Испортила две гонки в одной». Жанмонно — о 35-м месте в спринте на КМ в Ле Гран-Борнан

Французская биатлонистка двукратная чемпионка мира Лу Жанмонно высказалась о своём результате в спринте на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Ле Гран-Борнан (Франция).
«Чувствую себя так же, как в Хохфильцене во время эстафеты, не могу этого понять. За винтовкой, меня не трясёт, я спокойна, и есть что-то, что заставляет меня… Обычно могу сконцентрироваться, как только выхожу на рубеж, а здесь просто хотела выстроить их вместе. Не знаю, зачем мне это нужно, просто меня это раздражает. Застряла в чём-то, чего не следует делать, хотя у меня есть привычка уходить, когда это не работает.
Мне сегодня было трудно расслабиться, была в сильном стрессе, как, думаю, редко случалось. Однако хотела быть уверена, что это принесёт мне пользу в будущем, что смогу извлечь из этого уроки. Но сегодня это не так, извините, испортила две гонки в одной, вот и всё, я раздосадована», — приводит слова Жанмонно Biathlonlive.
Напомним, Лу Жанмонно в спринте в Ле Гран-Борнан заняла 35-е место. Победительницей стала её соотечественница Жюстин Бреза-Буше.
- 21 декабря 2024
-
12:37
-
11:58
-
11:29
-
11:18
-
11:16
-
10:52
-
10:10
-
09:53
-
07:30
-
05:30
- 20 декабря 2024
-
23:32
-
21:46
-
21:28
-
20:05
-
19:54
-
19:45
-
18:48
-
17:35
-
16:50
-
16:40
-
13:47
-
13:37
-
12:04
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
10:45
-
10:27
-
09:10
-
08:00
-
06:00
-
00:12
- 19 декабря 2024
-
23:41
-
21:49